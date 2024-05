Arch. Zavanella: “Pronto a realizzare il Maradona senza pista. Vi dico tempistiche e costi”

L’architetto Gino Zavanella ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

L’architetto Gino Zavanella ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho appena finito di fare la punta alla matita per il progetto di ristrutturazione del Maradona. Bisogna vedere se mi daranno il via o se lasceranno la bandiera a mezz’asta. Con De Laurentiis mi sento abbastanza spesso, sono in ottimi rapporti, ma credo che in Italia le cose sono sempre difficili e non dipendono da me. Io sono pronto. Il nuovo Maradona sarebbe senza pista d’atletica.

Oggi sarebbe impossibile pensare ad uno stadio nuovo con una pista d’atletica, avremo la rivoluzione di tutti i tifosi. Servirà un anno e mezzo, più qualche altro mese, per realizzare il nuovo Maradona. L’obiettivo di De Laurentiis è quello di non spostarsi dal Maradona e pensa a dei lavori più lenti anche, ma continuando a giocare al Maradona. Servirà un anno in più per i lavori se il Napoli dovesse continuare a giocare al Maradona. Costi? Spero in qualcosa di meno di 200 milioni. I prezzi che ci sono sul mercato dell’edilizia non sono più quelli di anni fa. Non sparo cifre, ma non parliamo di un investimento da poco. Tutti conosciamo De Laurentiis che vorrebbe uno stadio all’avanguardia”.