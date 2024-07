Aronica fiducioso: "Giocando solo il campionato, Conte darà filo da torcere all'Inter"

L'ex difensore azzurro Salvatore Aronica è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero durante 'Napoli Magazine Live': "Mercato del Napoli? Conte ha dato delle linee fuida per rinforzare la squadra. Serviva un mercato ad hoc per le esigenze del nuovo allenatore. Il marchio di fabbrica di Conte è la difesa a tre, poi andrà capito il futuro di Kvara ed Osimhen. Nel frattempo andava rinforzato il reparto arretrato e il Napoli sta costruendo una difesa importante con Spinazzola, Marin, Buongiorno ed eventualmente Hermoso.

Il Napoli potrà sfruttare il fatto di non dover giocare le coppe? Sì, chiaramente si dovrà lavorare al meglio fin dal ritiro. Andranno poi aspettati i rientri dalle nazionali, ma Conte saprà cosa fare. Con una partita a settimana Conte potrà puntare dritto all'obiettivo, dando filo da torcere all'Inter campione d'Italia in carica. Si potrebbe puntare anche alla vittoria della Coppa Italia, è un trofeo importante".