Aronica: "Kim ha clausola bassa, forse neppure il Napoli se lo aspettava..."

Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live: "Il presidente De Laurentiis sta lavorando nella direzione giusta. Credo verrà seguita la strada tracciata da Spalletti, il Napoli al 90% sarà lo stesso di questo campionato, in rosa ci sono giocatori che si esprimono benissimo con il 4-3-3. La società sceglierà il direttore sportivo e poi insieme a lui anche il nuovo tecnico, sarà un compito arduo ma c'è entusiasmo e la rosa è esperta. Il Napoli negli ultimi dieci anni è ormai diventato una big, l'asticella è stata alzata sempre di più, quest'anno si è vinto lo scudetto ed anche in Champions si è fatta una grande cavalcata, il prossimo anno bisognerà ripetersi ed è forse la sfida più difficile.

Nuovo tecnico? De Zerbi è il profilo più importante in questo momento, Italiano idem, ci ho lavorato a Trapani e so quello che può dare, se si vuole andare sull'usato sicuro ci sono tanti nomi. Lo scorso anno c'era grande scetticismo, Kim aveva una clausola abbastanza bassa, evidentemente anche la società non si aspettava un rendimento così alto. E' stato il leader della difesa con Di Lorenzo, mi auguro che il Napoli abbia la stessa bravura e fortuna nello scovare il suo sostituto".