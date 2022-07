Aronica: "Napoli ridimensionato, senza Koulibaly subirà un colpo psicologico"

Salvatore Aronica ha parlato ai microfoni di 'A Tutto Mercato', in onda su TMW Radio, della campagna acquisti del Napoli, sua ex squadra

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Salvatore Aronica ha parlato ai microfoni di 'A Tutto Mercato', in onda su TMW Radio, della campagna acquisti del Napoli, sua ex squadra: "La politica societaria messa in atto lascia capire che c'è un ridimensionamento. Koulibaly è uno dei difensori più forti d'Europa. Ora la distanza dalle milanesi è sempre più grande".

Il Napoli sta abbassando il tetto degli ingaggi, ma mancheranno giocatori con personalità. "Ci sarà sicuramente un colpo psicologico per chi arriva senza i giocatori di personalità come Koulibaly che guidano è dura. La societa dovrebbe far chiarezza con i tifosi e i giornalisti. Manca la comunicazione, il presidente nella libertà di agire dovrebbe dire quali sono gli obiettivi della società."

Simeone al Napoli, è il giocatore giusto? "Simeone è un ottimo acquisto che però mi fa riflettere perché il Napoli non ha mai giocato con due punte. Non credo che Simeone venga a fare la riserva di Osimhen."

II Palermo approda in B con il City Group una rinascita? "Con questa nuova società i tifosi sognano anche se ancora sul mercato non si sono mossi. Hanno detto che la massima serie non è un obiettivo di quest'anno. Credo piuttosto che faranno progetti nei prossimi due tre anni".