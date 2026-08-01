Aronica promuove Allegri: "È l'uomo giusto, vi spiego il motivo"

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Aronica esalta Allegri, analizza il mercato e rilancia De Bruyne come protagonista del Napoli.

L'ex difensore azzurro Salvatore Aronica ha analizzato il nuovo corso del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle differenze tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte e sulle prospettive della squadra azzurra. L'ex difensore ha evidenziato come il club avesse bisogno di una figura capace di ricostruire il gruppo dopo il ciclo precedente, sottolineando le qualità gestionali del nuovo tecnico e la sua capacità di valorizzare i giocatori attraverso idee semplici ma ben definite.

Mercato, Buongiorno e De Bruyne: la fiducia di Aronica nel nuovo Napoli

Nel corso dell'intervista, Aronica ha affrontato anche il tema del mercato e della difesa, spiegando: "Sono due allenatori sulla gestione diametralmente opposti". Su Antonio Conte ha aggiunto: "Spreme, che chiede tutto, forse anche a volte troppo ai calciatori", mentre di Allegri ha detto: "Più un gestore, un uomo d’esperienza, un allenatore che ha raggiunto grandissimi traguardi, specialmente con la gestione del gruppo", evidenziando inoltre come punti su "poche idee ma chiarissime, grande spazio ai calciatori". Secondo Aronica, dopo l'era Conte il Napoli aveva bisogno di "un allenatore che cercava di ricostruire un gruppo, di ripartire da zero con altre idee, con altri principi".

Parlando della rosa, l'ex azzurro ha definito l'impiego di Olivera al centro della difesa "una soluzione d’emergenza", mostrando però fiducia nel lavoro della società: "Allestirà una squadra a fine mercato competitiva su più fronti e con avrà tutti i due per ruolo per cercare di dare ad Allegri massima garanzia nelle scelte". Su Alessandro Buongiorno ha ricordato che "quando il Napoli ha acquistato Buongiorno è stato un acquisto di rilevanza nazionale", aggiungendo che, qualora i problemi fisici dovessero proseguire, il club "correrà ai ripari cercando di dare ampie garanzie sulla rosa".

Infine, Aronica si è soffermato su Kevin De Bruyne, convinto che Allegri possa rilanciare il fuoriclasse belga: "Allegri sulla gestione è il leader indiscusso e quindi sicuramente cercherà di recuperare De Bruyne che chiaramente aveva manifestato voglia di andare via, c’erano sicuramente le frizioni con Antonio Conte, l’infortunio grave sicuramente lo ha un po’ rallentato, però chiaramente è un giocatore veramente forte e credo sia uno dei protagonisti sui quali punterà Allegri". L'ex difensore si aspetta una stagione di alto livello da parte del centrocampista, ritenuto uno degli uomini chiave del nuovo progetto tecnico azzurro.