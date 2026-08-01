Juventus, Spalletti: "Suzuki mi garba molto, ma costi proibitivi. Su Vicario..."

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Dopo l'amichevole contro il Nizza, Luciano Spalletti ha tracciato un bilancio sul mercato della Juventus, soffermandosi sulle operazioni in entrata che la società intende completare nelle prossime settimane. Il tecnico bianconero ha confermato l'ormai imminente arrivo di Randal Kolo Muani, evidenziando al tempo stesso la volontà del club di intervenire anche in altri reparti, a partire dalla porta, dove la dirigenza continua a valutare diversi profili.

Suzuki resta il primo obiettivo, Spalletti conferma altri arrivi

Tra i nomi più apprezzati c'è Zion Suzuki, anche se la trattativa si presenta complessa per motivi economici. A riguardo, Spalletti ha spiegato: "Suzuki mi garba molto, ci piace - le sue parole riportate da Tuttosport - perché è un portiere di grandissima prospettiva. Se si va a vedere sulla carta stampata è un nome che viene richiamato dalle società più forti. Ma per il momento è proibitivo da un punto di vista di costi e possibilità, perché le complicazioni a volte sono di varia natura. Dobbiamo anche mettere a posto le spese che si fanno".

Il tecnico ha parlato anche di Guglielmo Vicario: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C'è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".

Sul fronte degli altri movimenti di mercato, Spalletti ha ribadito la propria fiducia nel lavoro della dirigenza: "Mi aspetto nuovi arrivi. Ho l'ufficio tra Ottolini e Massara e vedo il loro impegno sul mercato. Mi posso sbilanciare solo su Kolo Muani perché il direttore mi ha rassicurato. Su Alajbegovic, per quello che so io, la situazione è diversa".