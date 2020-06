As, Calemme: "L'Atletico fa sul serio per Milik, ma il Napoli non vuole Diego Costa"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Ieri giornata impegnativa per Milik ed il suo entourage. Dopo l'incontro con Giuntoli e Gattuso, c'è stato anche un faccia a faccia virtuale con l'Atletico Madrid che ha una proposta importante al polacco. Il sì del giocatore c'è, guadagnerebbe il doppio (circa cinque milioni netti), ma il Napoli continua a valutarlo 40-50 milioni, quindi per ora l’affare non è semplice. L'Atletico Madrid vorrebbe inserire Diego Costa come contropartita, ma per questioni caratteriali, di età e di ingaggio, il Napoli non ne vuole sapere. In ogni caso, i colchoneros hanno bisogno di un attaccante come Milik, l'interesse è molto serio. Il direttore sportivo Giuntoli ha riferito all'entourage di Arek che ha offerte importanti dalla Liga e penso parli proprio dell'Atletico Madrid, ma la proposta andrà rivista. Bisogna aspettare e capire chi sarà disposto a mettere il giusto sul piatto, continuo a non escludere che Milik possa rimanere a sorpresa al Napoli. L'Atletico Madrid ha tantissimi giocatori interessanti, mi piace molto un centrocampista centrale della loro squadra B, il classe ’98 Toni Moya. Se i rojiblancos inserissero un paio di profili del genere nella negoziazione, con un conguaglio da circa 30 milioni magari i partenopei potrebbero pensarci”.