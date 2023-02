Asamoah avvisa: “Il Napoli ha tanti punti di vantaggio, ma se cade poi è difficile rialzarsi"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Kwadwo Asamoah, ex calciatore di Udinese, Juventus e Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Kwadwo Asamoah, ex calciatore di Udinese, Juventus e Inter: “Spalletti? Complimenti a lui per quello che sta facendo col Napoli. Stanno facendo un grandissimo campionato, mi ha allenato all’Inter ed è uno che ti dà motivazioni ed è una persona bravissima. A me non ha sorpreso per quello che sta facendo, ha fatto un grande lavoro. Osimhen è fondamentale a Napoli come giocatore e per la squadra.

Mi piace tantissimo per quello che sta facendo, ha fame, voglia e grinta. Sono orgoglioso per lui e per Lookman che stanno facendo cose straordinarie qui in Italia. Di solito pochi africani fanno queste cose, invece sono contento per quello che stanno facendo. Osimhen è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno, Spalletti lo ha fatto crescere anche mentalmente. Scorso anno ha fatto benissimo, ma adesso ha capito il suo valore per questa squadra.

I giocatori della Juventus? È un momento difficile, non è facile per la società e per i giocatori. Se capitano cose per squadre come la Juventus non è facile per il momento in cui si trovano, ma mi auguro che facciano bene. Mancano tante partite, spero ne vincano tante ed entrino in Europa. So che Allegri è l’uomo giusto per questo momento, conosce già i giocatori e la società. Non è facile in questo periodo, è uno giusto perché sa fare e ha già fatto. Fare risultati non viene facile in questo periodo, è l’uomo giusto.