Ass. Borriello alla società: "Insigne è un patrimonio della città, non solo del club!"

In merito ai ritardi per le code agli ingressi del Maradona, a Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: "L'organizzazione compete al Napoli, qualche tornello in più andava aperto. Va data l'attenuante della prima gara, dalla prossima cambierà qualcosa. Vogliamo essere critici e diciamo mettete altri 50 steward, ma è un problema comune e servono controlli più specifici ai tornelli per i green pass. Diamogli altri 20 giorni per poter accedere ad un'organizzazione migliore rispetto a ieri. Bisogna anche anticipare gli ingressi per favorire l'afflusso, non c'è solo il biglietto da controllare ma anche il green pass. La prima non è andata bene, ci auguriamo vada meglio la seconda in casa con la Juve.

Tifosi allo stadio? Sì, anche per il malumore che c'è per la campagna acquisti che non c'è e il rinnovo del capitano che non arriva, Insigne è un patrimonio della città oltre che del Napoli. Lo dico da tifoso ma anche da uomo delle istituzioni.

Lavori allo stadio? Ci sono altri 1,2mln da spendere, per il miglio azzurro che porta le squadre all'interno dello stadio, per le palestre, la bullonatura, un'altra quota va per la sicurezza e videosorveglianza ecc. La delibera c'è, i soldi ci sono, si attende la burocrazia".