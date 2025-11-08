"Napoli lassù dà fastidio", Sabatini replica a Conte: "Non condivido, calcio è pulito e onesto"

vedi letture

Walter Sabatini, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conte dice che il Napoli lassù dà fastidio? Danno fastidio tutte le squadre che sono in vetta alla classifica perché tutte vorrebbero essere lì, invece c'è il Napoli. Se Conte intendesse il dare fastidio in senso positivo mi fermo e non credo di poter condividere. Io credo in un calcio pulito e onesto, che è l'ultima cosa che rimane nella vita, l'onestà. Non assorbo dei possibili pensieri torbidi legati ai comportamenti.

Del Napoli mi piace tutto perché è una squadra molto organizzata. Attacca la porta con molti giocatori. Il Napoli è una squadra forte e gestita meglio. Per me quella del Dall'Ara sarà una partita straordinaria perché si affrontano due squadre che fanno dell'organizzazione il proprio mantra. Sono i calciatori che fanno la differenza, soprattutto nelle squadre in cui il risultato diventa un obiettivo da perseguire. I calciatori fanno la differenza, se inseriti in un contesto funzionale. E Conte ha sempre garantito un contesto funzionale. Sono indispettito e deluso dai tanti infortuni muscolari che si verificano in tutte le squadre, non solo nel Napoli".