Pistocchi: "Il Napoli aveva abituato troppo bene i tifosi! Bologna? Forte e organizzato"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva abituato bene i tifosi, con un calcio scintillante e un'idea importante, fin dai tempi di Benitez. Il Napoli di quest'anno fa fatica, se pensi che i centravanti in campionato hanno segnato un gol a testa. Si è salvato un po' con i centrocampisti, con le reti di De Bruyne e Anguissa, quattro a testa sono tantissimo.

Bologna? Una squadra forte, organizzata, che fa un'ottima fase difensiva nonostante abbiano perso Beukema, ma con un Lucumì bravo nelle due fasi. Per me il Bologna è una squadra completa, allenata bene, che gestisce bene le partite. Assisteremo a tanti duelli uno contro uno perché il Bologna gioca parecchio uno contro uno".