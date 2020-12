Ass. Turismo: "Mostra su Maradona sarà in esposizione dal mese di gennaio. Sull'inaugurazione stadio..."

“La morte di Maradona susciterà un pellegrinaggio nella nostra città, con la quale, il campione argentino, ha stretto un legame indissolubile che va al di là delle magie sportive“: così, Eleonora De Majo, assessore al turismo del Comune di Napoli, incomincia il proprio intervento ai microfoni di Club Napoli All News in onda su Teleclubitalia; “Insieme all’assessore Borriello, abbiamo scelto di raccogliere tutti i cimeli che i tifosi hanno portato all’esterno dello stadio San Paolo in queste settimane di cordoglio, e questo materiale sarà in esposizione al Museo Filangieri, il cui direttore Paolo Iorio si è detto disponibile per ospitare una mostra dedicata a Maradona: “Sinfonia di una felicità”, sarà il nome di questa mostra, perché Maradona è stato fautore della felicità della nostra città.

Abbiamo scelto di portare Diego al centro della nostra città: il Museo Filangieri è a Via Duomo, la strada dei musei, nel cuore della città di Napoli, e portare Diego al centro della città è motivo di orgoglio e di emozione. La mostra potrebbe iniziare il 15 gennaio, quando scadrà l’attuale dpcm che è in vigore che include anche la chiusura dei musei: per la cultura, questo periodo di lockdown è stato davvero terribile; quest’estate siamo ripartiti col piede sull’acceleratore, ospitanto un gran numero di eventi culturali e coinvolgendo molte persone; quando si potrà ripartire con la cultura e con il turismo, siamo sicuri che quest’iniziativa accrescerà ancor di più le visite turistiche a Napoli

La mostra su Maradona “Sinfonia di una felicità” al Museo Filangieri rimarrà in esposizione fino al Maggio dei Monumenti, cuore delle iniziative culturali: nelle settimane antecedenti, ci sarà una raccolta di video che testimonieranno l’allestimento della mostra. L’inaugurazione dello Stadio Maradona avverrà quando si potrà accedere allo stadio: è impensabile immaginare un evento così emozionante, con la struttura vuota“.