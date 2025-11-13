Assenza Conte, Palmeri attacca: "Inconcepibile! Primo scontro con una sua squadra..."

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni dell'emittente per parlare dell'assenza di Antonio Conte a Castel Volturno: "Stiamo parlando di Antonio Conte, che se si lavora e se si suda lui è quello che lavora e suda di più. In questo momento in cui ribolle Castel Volturno, in cui hai preso schiaffi a destra e a manca, in cui in 2-3 settimane hai parlato di calendario, infortuni, arbitri, va via? Evidentemente poi non l'hai tenuta più perché è scattata la molla dopo la peggior sconfitta della sua carriera, il 2-6 al PSV.

Fate mente locale sulla storia di Conte. Si è sempre separato quando aveva problemi coi dirigenti. Mai una volta troverete uno scontro tra Conte e la squadra. A Castel Volturno restano una decina di giocatori, non 3-4. Per carità, non sono i titolari, ma sono dieci giocatori. O c'è qualcosa che non ci hanno detto o non è minimamente normale questo comportamento. E anche se fosse stato un accordo tra società e mister, è ovvio che il momento non è più lo stesso. Se l'ha voluto Conte allora è un messaggio alla società.

Lunedì c'è stato il summit telefonico De Laurentiis-Manna-Conte. Le dichiarazioni cominciano ad arrivare da martedì. Non posso credere che questa pausa non sia stata concordata lunedì. Torino-Napoli è un'ora e mezza di aereo, sabato e domenica è di nuovo vacanza perché non ci sono allenamenti. Lunedì, nel summit in cui Conte ha richiesto il sostegno della società per svegliare la squadra, evidentemente il club gli ha detto di andare in vacanza. Questa cosa è talmente grossa, in un club di questa portata e con un allenatore di questa portata, che è inconcepibile".