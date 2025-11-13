Novellino: "Se fossi Conte ecco cosa direi alla squadra al mio ritorno"

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Si dimentica tutto e si va avanti, ci si mette una pietra sopra. Io allenatore direi quello che penso: vedo delle difficoltà e sono convinto che voi siete forti. Credo che dirà questo Conte ai calciatori. Rispetto all'anno scorso, in cui il Napoli aveva solo il campionato, è anche normale avere più problemi in questa stagione.

Non è facile inserire tutti, non è facile questa stagione, anche per gli infortuni. Io sono convinto che Conte stia dando le motivazioni giuste e sono ancora più convinto che dalla prossima partita in avanti si comincerà a vedere il vero Napoli. Anguissa? Giocatore straordinario, che fa la differenza. Un'altra mancanza importante per Conte e il Napoli".

