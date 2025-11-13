Avv. Grassani torna sul siparietto con Allegri: "Cravatta azzurro Napoli? Battuta nel suo stile"

vedi letture

Mattia Grassani, legale del Napoli, è stato intervistato dal Corriere dello Sporte ed è tornato a parlare di un simpatico siparietto degli scorsi anni tra lui e Massimiliano Allegri. L'allora allenatore della Juve rimarcò in diretta televisiva la sua cravatta di colore "azzurro Napoli".

Ma dopo allora Grassani ha avuto modo di incrociare Allegri e tornare sull'episodio? La risposta dell'avvocato: "Un siparietto ironico, come nel suo stile. È stato un modo anche simpatico per sottolineare il fatto che comunque io ho questo rapporto sicuramente consolidato con il Napoli".