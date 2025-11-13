Ag. Di Lorenzo-Politano: "Conte sa che devono riposare! Si butterebbero nel fuoco per lui..."

Mario Giuffredi, procuratore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La stagione è lunga, i momenti di difficoltà vengono per tutte le squadre, oggi il Napoli sta attraversando un momento difficile, ma sarà un momento di passaggio che è fisiologico. Dobbiamo aiutare il mister e la squadra a venire fuori da questo momento non bellissimo, siamo stati al primo posto per tante partite, siamo ancora lì in campionato e in Champions e dobbiamo essere tutti uniti.

Attaccare l’allenatore è da vigliacchi, è troppo facile salire sul carro quando le cose vanno bene e adesso lo dobbiamo dimostrare ancora di più. Non bisogna avere la memoria corta dopo quello che ha fatto Conte in questo anno e mezzo, il Napoli è una squadra di un certo livello anche per il lavoro che ha fatto lui. Tutti possono sbagliare e magari avrà sbagliato anche lui, ma ha l’intelligenza per comprenderlo e ripartire. Politano e Di Lorenzo devono riposare, e lo sa anche Conte, perché hanno giocato tantissimo ma chi non vive la settimana di allenamento del Napoli non sa che l’allenatore ha i suoi motivi per far giocare determinati giocatori.

I senatori della squadra sono riconoscenti a Conte si butterebbero nel fuoco per lui, sono persone serie e sanno che l’allenatore vive del suo lavoro. Non c’è motivo di inventare cose inesatte, il Napoli vive solo un momento di difficoltà fisica e tattica come accade a tutte le squadre. Le parole di Conte dopo Bologna? Quando un allenatore come lui perde una partita del genere, dice determinate cose per dare una scossa all’ambiente”.