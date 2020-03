Assoallenatori, Ulivieri: "A fine emergenza il calcio può far bene, faremo ciò che istituzioni dicono"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se l'Italia dovesse ripartire, quella che è una categoria privilegiata in confronto ai lavoratori normali dal punto di vista delle salute (tutti gli addetti ai lavori del calcio, ndr) dovrebbe rispondere a ciò che gli viene detto. Lo spettacolo del calcio potrebbe far bene e noi non potremmo tirarci indietro. La posizione nostra è quella di andare dietro alle scelte delle istituzioni, non si può fare altro".