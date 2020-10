Atalanta, de Roon a Sky: "Napoli forte, sarà una gran bella sfida! Sullo scudetto..."

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ad una manciata di minuti dalla partita in casa del Napoli è intervenuto a Sky Sport: "E' una bella sfida. Il Napoli è una squadra forte, che l'anno scorso non ha fatto il suo ma quest'anno è forte e non vediamo l'ora di giocare questa partita e di vedere come stiamo. Scudetto? Noi pensiamo partita dopo partita, vogliamo fare risultato qua, sarebbe il massimo. Ci sono 7 partite in 23 giorni, vorremmo vincerle tutte ma sarà difficile. Speriamo di cominciare da qui".