Atalanta, Gasperini già punta il Napoli: “Alcuni rientreranno solo di venerdì!”

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari per 5-2. Tra le dichiarazioni del tecnico della Dea quelle che riguardano i prossimi impegni tra i quali dovrebbe esserci anche la sfida contro il Napoli: "Abbiamo fatto il massimo in tre partite, ora c'è la sosta che interrompe questo momento. Ora dobbiamo essere bravi perché avremo subito il Napoli e poi la Champions, dobbiamo ripartire da dove abbiamo lasciato. Il campionato è lunghissimo. Dobbiamo pensare a come gestire le partite, alcuni giocatori rientrano venerdì e sabato giocheremo a Napoli".