Atalanta, Palladino: "Non ho mai fatto turnover, non ci credo. Questo il momento più delicato"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida con la Lazio: "Tanto merito dei ragazzi e della società nell'aver costruito una squadra all'altezza dei risultati. L'aspetto più difficile all'inizio è stato l'aspetto emotivo; abbiamo lavorato sulle certezze perse, poi sono arrivati subito i risultati e tutto di conseguenza. Calciatori di grande qualità e principi di gioco chiari, ha degli incastri a quelli che ho io. C'è ancora una stagione in ballo, è il momento più delicato adesso".

Zalewski e Samardzic titolari oggi perchè più funzionali o scelte in ottica Dortmund?

"Non ho mai fatto il turnover, non ci credo. Ho la fortuna di avere venti calciatori tutti forti e chiunque giochi riesce a esprimersi. I risultati sono figli degli episodi ma l'importante che i ragazzi vadano in campo sapendo cosa devono fare".