Del Genio: "Infortuni? Di meno se Conte avesse ruotato. Pure Neres e Vergara non giocavano..."

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle problematiche che sta incontrando il Napoli: "Hojlund? Se ha tirato la carretta quando si è giocato ogni 3 giorni, può tirarla anche adesso ogni 7. Partirà titolare dunque in tutte le partite. Se Lukaku non dà segnali, c'è la soluzione Giovane quando entrerà nei meccanismi. Ma mettiamolo nelle posizioni congeniali alle sue caratteristiche, nella prima non ha giocato dietro la punta, era lì solo teoricamente, ma nelle posizioni medie era molto dietro. In linea con Elmas e Lobotka e lì fa fatica.

Infortuni dovuti a preparazione? Io non ho mai parlato di preparazione. Non mi avventuro. Io ho criticato le mancate rotazioni ed i fatti dimostrano che si potevano effettuare perché i giocatori chiamati in causa, dimenticati all'inizio in panchina per un lungo periodo, hanno fatto bene o addirittura molto bene. Prima Neres e poi Vergara hanno fatto molto bene, andavano coinvolti nelle rotazioni prima, dall'inizio Neres, oggi forse avremmo qualche problema prima.

Mercato? Disse che decideva tutto lui, ora si corregge, nell'ultima conferenza dice "abbiamo preso", "hanno", gli altri quindi. A fine anno se devi fare un attacco fai i nomi... con queste mezze frasi non c'è chiarezza. Attacca in generale, come se non avesse detto nulla, ma insinua mille dubbi. Forse ce l'aveva con questo, con quest'altro...".