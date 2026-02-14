Gasperini replica a Conte: “Calendari? Preferisco sempre fare le coppe, aiuta!”

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha risposto ad una domanda sulle parole di Antonio Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby del Sole contro il Napoli

Conte ha parlato spesso del calendario intasato. Cosa pensa di questo problema?

"Io non faccio polemiche, io rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti. Per la mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato, poi c'è il rischio degli infortuni. La stragrande maggioranza degli infortuni avviene in partita e quasi mai in allenamento, per questo è un rischio. Personalmente però mi ha sempre aiutato giocare specialmente all'estero, i giocatori si sono confrontati con altri modi di giocare e io preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più".