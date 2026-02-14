Perinetti: "Futuro Conte? Da determinare, intanto sarà sul pezzo per centrare la zona Champions"

L'ex dirigente azzurro Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Il Napoli e Conte addio a fine stagione? Presto per dirlo. La stagione del Napoli è stata condizionata da una serie incredibile di infortuni, gli azzurri cercheranno di difendere il piazzamento Champions. L'anno scorso Conte ha vinto lo Scudetto con il Napoli e ha fatto una stagione fantastica".

La storia insegna che Conte, spesso, dopo due campionati, va via.

"Questo sarà da determinare. Credo che intanto Conte sarà sul pezzo per centrare la zona Champions".

Che mercato è stato quello di gennaio?

"I giocatori più importanti non amano cambiare casacca durante la sessione di gennaio. Ha fatto qualcosa di importante la Roma prendendo Malen. Le altre operazioni sono state di contorno oppure degli aggiustamenti".