Attenzione sul derby? Spalletti: "No, allo Spezia non interessa niente! E noi..."

Attenzione verso il derby? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Questa la risposta dell'allenatore azzurro

Attenzione verso il derby? E' una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Questa la risposta dell'allenatore azzurro: "Allo Spezia del derby non interessa niente, gli interessa dei punti salvezza che merita per la storia del club e della città. Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Noi dobbiamo concentrarci su un match importantissimo, sarà una gara difficile in un campo difficile, solo l'attenzione e la dedizione, l'applicazione ci permetterà di andare a sfruttare l'occasione".