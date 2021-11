AUDIO - Agostini su Insigne: “E’ una bandiera. Cercherà di rinnovare e di rimanere a Napoli”

L'allenatore ed ex calciatore Massimo Agostini è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi, a cominciare dal Milan: "Per il lavoro fatto da allenatore e società, la continuità degli ultimi due anni era prevedibile. Il Milan è davanti meritatamente, sta facendo meno errori rispetto alle altre. Insieme al Napoli stanno primeggiando rispetto alle altre e ancora per parecchio andranno avanti a braccetto".

Vede più pronta la rosa del Napoli per la volata scudetto?

"Si equivalgono, ma l'esperienza di Spalletti in queste situazioni potrebbe dare qualcosa in più. A gennaio la Coppa d'Africa porterà via quattro giocatori al Napoli, quattro giocatori importanti per la sua ossatura. Il Milan perderà invece solo Kessié e Bannacer. Bisognerà vedere se il Milan sfrutterà questo vantaggio".

La questione rinnovo di Insigne potrebbe rappresentare un problema in più per il Napoli?

"In questo momento non credo possa condizionarlo, essendo un professionista. Penserà a far bene e a portare avanti il Napoli. Sia Milan che Napoli hanno due giocatori importanti, Insigne e Kessié, che sono in bilico. Insigne è una bandiera, cercherà di rinnovare e di rimanere a Napoli. Non so se altre squadre potrebbero dargli le stesse soddisfazioni di Napoli. Se vuol cambiare aria per provare motivazioni nuove, dipenderà dal contratto".