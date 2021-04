AUDIO - Baiano: "Napoli fortissimo, al completo può battere chiunque al mondo. Sulla Champions..."

L'ex attaccante Francesco Baiano ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. Primo tema la Superlega: "Non si erano resi conto che il calcio, per fortuna, è ancora dei tifosi. Se gli levi l'imprevedibilità, togli tutta la poesia che passa attraverso il calcio".

L'UEFA però avrà qualcosa da ripensare.

"Sì, iniziando dal Fair Play Finanziario che per alcune squadre va bene e per altre no".

Come far ripartire il calcio?

"Quando ci sono certi momenti di crisi è giusto ripartire dalle basi, quindi dal settore giovanile. E stop richieste assurde, va bene Ronaldo che poi col merchandising ti copre le spese, ma il problema è quando spendi cifre enormi a bilancio per giocatori mediocri. Non bisogna farsi guidare dai procuratori".

Un commento sulla stagione del Napoli?

"Al completo sono fortissimi e possono vincere con chiunque al mondo, il problema nasce dalle assenze e dal fatto che siano venuti a mancare sempre più giocatori importanti negli stessi ruoli. Penso a Manolas-Koulibaly dietro, Demme-Ruiz in mezzo e Mertens-Osimhen davanti, oltre a Petagna perso quando mancavano già tutti e due. Quando però il Napoli ha ritrovato i suoi migliori in forma è venuto fuori, perché la squadra è forte. E Gattuso li fa giocare bene".

Convinto da Gattuso?

"Quando è arrivato il momento era drammatico tra spogliatoio e presidente: ha ricompattato tutti facendo un campionato strepitoso, lo scorso. In questo era partito bene ma ha pagato quando ha perso i giocatori importanti: se si analizzano i due anni, però, ha fatto bene. Non capisco perché non debba rimanere al Napoli".

Frattura con De Laurentiis.

"Non vivo lo spogliatoio e non so a che punto siamo col rapporto con il presidente, ma un allenatore su che base si deve valutare? In Italia contano i risultati, se vinci sei bravo e se perdi sei scarso. Se arriva in Champions, con tutti i problemi avuti quest'anno, dovrebbe rimanere. Se non succede è perché c'è qualcosa col presidente, ma io valuto il lavoro".

Chi rischia di più nella lotta Champions?

"Intanto l'Inter vincerà il campionato, a meno qualcosa di davvero inverosimile. Perciò i posti sono tre. Mi dispiacerebbe molto, da amante del calcio, vedere il Milan fuori dalla Champions".