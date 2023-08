AUDIO - Bazzani: "Il Napoli è quella che vedo meglio, l'Inter ha perso in attacco"

L’ex calciatore Fabio Bazzani ha parlato nel pomeriggio di Tmw Radio, durante la trasmissione Maracanã.

Come vedi il progetto del Milan?

“Hanno reinvestito subito i soldi della cessione di Tonali per consegnare a Pioli una squadra pronta. Per l’attacco credo serva un altro vice Giroud, soprattutto qualora Colombo dovesse partire in prestito. Okafor lo vedo più come vice Leao, come giocatore di movimento. Servirebbe anche un altro difensore centrale abile nei duelli, perché Tomori ogni tanto qualcosa si perde, mentre Thiaw è più una scommessa”.

Quali squadre vedi meglio per il prossimo campionato?

“Il Napoli, che però riparte da una nuova guida tecnica, che implica anche un cambio di gestione quotidiana. L’Inter invece mantiene la stessa guida tecnica e una grande qualità a centrocampo. Per l’attacco invece gli addii di Lukaku e Dzeko hanno comportato una perdita di centimetri. Se Arnautovic starà bene fisicamente però credo che nel campionato italiano possa ancora fare bene. Infine non c’è da dimenticare la Juventus, che avrà il grande vantaggio di poter giocare una volta a settimana”.

La perdita di Spalletti per il Napoli incide più a livello tecnico o a livello umano?

“Spalletti è partito dal creare una grande empatia e poi le sue idee tattiche e di calcio si sono sviluppate al massimo. Il lavoro di Garcia dovrà incentrarsi sul creare subito empatia con il gruppo, per poi avere in mano lo spogliatoio. Nelle prime difficoltà bisognerà vedere come risponderà la squadra”.