AUDIO - Cagni: "Se l'Inter non vince con Napoli e Milan addio scudetto"

Mister Gigi Cagni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sui temi di giornata.

Juventus sulla Champions e Milan tutto sul campionato? "Io aggiungerei anche Inter ci sei?. Se non vince le prossime due con Milan e Napoli, sarà difficile puntare allo Scudetto. Per quanto riguarda il Milan, penserà al campionato perché sarà quello il suo obiettivo principale. E' una squadra che è cresciuta molto, ma per ora in Champions il campo ha detto questo".