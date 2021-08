AUDIO - D'Amico esclude il Napoli: “Chi si è mosso meglio sul mercato? Inter, Juve e Milan"

L'agente Andrea D'Amico ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, direttamente dall'ultimo giorno di mercato a Milano, iniziando dal trasferimento dalla Juve alla Cremonese del suo assistito Fagioli: "Sono contento che Nicolò sia approdato in una società dove potrà dimostrare con continuità quello che sa fare, penso che ci farà divertire. Il mercato è stato difficile, all'inizio è stato soprattutto sugli allenatori, per non cambiare troppi calciatori. Un po' soporifero: non è il mercato pre-Covid".

Chi si è mosso meglio?

"Difficile dirlo, in Serie A hanno fatto bene in tanti. Dipende dalle esigenze... Bene l'Inter che aveva certe esigenze economiche. Direi anche la Juventus, per come si era messa e il Milan che ha fatto un grandissimo colpo".