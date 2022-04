AUDIO - De Paola: "Vedevo il Napoli favorito, ma col Milan è stato punto di non ritorno"

A parlare di Atalanta-Napoli a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista, ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola.

A parlare di Juve-Inter a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista, ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola.

Chi deve mandare il messaggio più forte al campionato? "E' la partita dell'Inter. Non so se può rimettere in corsa la Juve, ma sarebbe un'impresa pazzesca lo Scudetto per i bianconeri. I nerazzurri devono rispondere alle ultime prestazioni incerte. Sembrava una squadra che aveva assimilato il gioco di Inzaghi ma che si è persa per mancanza di personalità. Le sole assenze non possono spiegare il calo dell'Inter. Conte è rabbioso, adesso è mancato proprio quel nerbo che sapeva darti lui".

Dybala, come verrà impiegato nel derby d'Italia? "Sinceramente ho qualche dubbio sulla formazione della Juve. Devo capire se Allegri sceglierà una formazione che giocherà più sulle fasce o se investirà su Dybala. Ha sempre avuto un atteggiamento diverso a quello della squadra. E' un giocatore di classe, ma ti rallenta il ritmo di gioco. Probabilmente è più da inserimento in corsa".

Atalanta-Napoli altra partita chiave per lo Scudetto: "E' la giornata del Napoli. Lo vedevo favorito nelle scorse settimane, poi il ko col Milan è stato un punto di non ritorno. Ho visto una squadra delusa, sofferente, che non rappresenta Spalletti. Per me è ancora in corsa, anche con mille difficoltà però non puoi sbagliare questo appuntamento".