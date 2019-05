AUDIO - Del Genio in radiocronaca: "Insigne e Verdi per il loro talento non possono giocare così. Servono due attaccanti"

"Se entrano Mertens e Callejon è chiaro che cambia qualcosa e basta vedere l'azione del 2-2", questo il commento di Paolo Del Genio nel corso della radiocronaca per Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli credeva solo di poter segnare e s'è distratto, il Bologna si accontentava del pareggio, ma nel calcio bisogna sempre stare attenti dietro". Su Milik: "Ha avuto un calo fisico dopo una stagione in cui ha prodotto il massimo sforzo dopo due anni fermo, ha finito proprio le energie" ed al finale: "Dispiace non aver raggiunto gli 80 punti, c'è il palo di Zielinski che poteva dare pure i tre punti, ma ci sono indicazioni per non far ripetere alcune gare. Il Napoli è quello della mezz'ora della ripresa, con la qualità di Callejon e Mertens, le prestazioni di Insigne e Verdi non possono essere vere per quello che è il loro talento. Il Napoli deve prendere due attaccanti forti, un de Paul o Ilicic, e un attaccante fisico che attacchi bene la porta".