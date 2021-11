AUDIO - Di Marzio contro Mourinho: “Non si lamenti con gli arbitri e faccia come Pioli"

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato le notizie di giornata.

Inter-Milan, Pioli contro Inzaghi: un pensiero sui due tecnici prima del derby:

"Sono due allenatori che fanno un calcio completamente diverso. L'Inter gioca a tre dietro, mentre Pioli a quattro. Il Milan ha già ottimi giovani con giocatori d'esperienza, ha un Ibra in più nello spogliatoio. Dall'altra parte Inzaghi ha una squadra collaudata da Conte. E' vero che non c'è Lukaku, ma c'è Dzeko ora che lavora anche per la squadra. Hanno fatto entrambe parecchi gol ma hanno anche una buona difesa. Per me l'Inter può rientrare nella lotta Scudetto ma il Milan ora ha grande entusiasmo".

Pioli non si lamenta mai, nonostante i torti:

"Inutile lamentarsi. E' Mourinho distrae l'attenzione, la Roma gioca male. Giocare da solo con Abraham lì davanti e prendere solo mazzate...non ho visto una Roma organizzata. Mourinho può parlare quanto gli pare, ma dobbiamo dire che questa Roma gioca male. In Norvegia poi ha preso una batosta mandando nella mischia dieci giocatori nuovi. Pioli è molto serio e non si lamenta, mi sembra giusto. Gli errori arbitrali capitano a tutti".

Un giudizio su Inzaghi?

"Con la Lazio ha iniziato alla Primavera, giocando col 3-5-2 era più verticale, all'Inter si è consacrato. E poi non fa mai cambi banali. Lo ritengo una persona seria, ha carattere, l'ho sempre considerato un predestinato. Arrivare nel club campione d'Italia poi non è mai facile".

Juventus, Allegri cosa deve fare per uscire da questa crisi?

"Questa squadra ha giocatori che non sono compatibili, soprattutto con il calcio di Allegri".