AUDIO - Fedele: "Ecco su chi punterei se dovesse partire Osimhen"

Per parlare del Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex dirigente Enrico Fedele

Maracanà con Marco Piccari, Stefano Imapallomeni e Alessandro Cucciari

Un pensiero sul Napoli?

"Nei primi 22' è stato un po' contratto, timoroso, per la gabbia intorno a Lobotka e non solo. Sciolto l'asse di destra non c'è stata partita. Il Napoli poi 10 contro 11 ha dominato. Non è stato però il miglior Napoli".

A che livello è Osimhen?

"Il primo anno lo vidi e dissi che era un atleta prestato al calcio. Doveva allenarsi per diventare calciatore. Spalletti gli ha messo a disposizione un assistente e dopo essere stato un cavallo pazzo ora è migliorato. Può ancora crescere. Oggi è tra Mbappé e Haaland, a ridosso di questi top. Se avrà una buona proposta andrà via e può prendere Hojlund".