AUDIO - Gianni Di Marzio: "Gasperini gioca a trazione anteriore, Gattuso esalta la fase difensiva"

A TMW Radio, durante Maracanà, è venuto il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Osimhen vicino al Napoli:

"Sa giocare a calcio, attacca sui 30-40 metri, ha dei grandi colpi. Non so perché ancora non è stato attenzionato in Europa. Se dovesse prenderlo, fa benissimo il Napoli. 50 milioni troppi? Lo segnalai già diverso tempo fa. E' uno che ha grandi qualità ma ha bisogno di giocare. Spero solo che non sia stata pagata questa cifra".

Grande condizione fisica dell'Atalanta. La sorprende?

"No. Mi sorprende invece l'Inter, che non mi è sembrata lucida e capace di giocar bene. I due attaccanti non mi sembrano in forma. E dovrà fare delle valutazioni sui difensori, con Godin fuori posizione, Gagliardini che non sembra in palla".

Cosa accomuna Gasperini e Gattuso?

"Mentre Gasperini gioca a trazione anteriore, Gattuso fa il contrario, adattandosi ai suoi giocatori. Il 4-3-3 che Ancelotti non aveva mai sposato, lui lo ha adottato. Così ha esaltato la fase difensiva e con una linea di centrocampo molto stretta, Maksimovic e Koulibaly sono insuperabili ora. Gasperini invece gioca all'attacco, insegna calcio e si porta dietro questa cosa dalle giovanili. Lo ha sempre fatto. L'Atalanta gioca alla grande ma rischia con il Napoli".