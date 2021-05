AUDIO - Gianni Di Marzio: "Il Napoli meritava di vincere! Champions? Rischia il Milan"

Per parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio: "Come finisce la lotta Champions? I confronti diretti saranno determinanti. Il Napoli ha giocato contro un Cagliari che sta diventando una squadra. Il Napoli avrebbe meritato, ma in questa corsa rischia il Milan. La Juventus? E' stata la peggior partita stagionale. E' una squadra vuota nella testa. E non trascurerei la Lazio, che di partita difficile ha solo il derby".