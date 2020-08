AUDIO - Giordano: "Gattuso vuole garanzie tecniche più di quelle economiche"

Bruno Giordano ha parlato del Napoli e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Rinnovo solo rinviato per Gattuso al Napoli. Che ne pensa? "Credo che voglia delle garanzie tecniche, più che a livello economico. Gattuso è andato via proprio per questo motivo. Vuole garanzie tecniche per fare una stagione da Napoli, per lottare in campionato e in Europa League".

Che cosa serve al Napoli per rientrare tra le grandi? "Si può far tutto. Devi vendere ma anche reinvestire. Non è detto che vendere un campione sia un male, vedi la Juve quando ha ceduto Zidane. Devi avere dei giocatori disponibili a sposare il progetto. Non c'è la Champions e quindi si farà fatica a tenere alcuni giocatori e a prenderne alcuni, perché si farà 'solo l'Europa League".

Che ne pensa di Pirlo alla Juventus come allenatore? "Si è puntato sull'uomo, da tecnico non sappiamo nulla. E' stato un grande campione, in un ruolo dove comandava il gioco. Ha le caratteristiche per allenare in un certo modo e lo stile per farlo in una certa piazza, un pò come Trapattoni e Capello".