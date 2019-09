AUDIO - Il commento di Del Genio in radiocronaca: "Napoli in crescita. Ottimo secondo tempo, concedendo solo un'occasione"

Soddisfato della prova e della crescita del Napoli il giornalista Paolo Del Genio, in radiocronaca per Kiss Kiss Napoli: "Il secondo tempo mi è piaciuto molto di più. Tranne un rischio su quel cross di Gabbiadini, ma si era 2-0, s'è difeso meglio, attaccando per tutta la ripresa. Nel primo tempo dopo i primi 20' non c'era invece questa spinta costante. In crescita i condizione tanti elementi, come i centrali ed i terzini. Una spanna su tutti Mertens, Meret per le parate e dopo questi due metterei il giovanissimo Elmas. Adesso è difficile per Ancelotti scegliere la formazione per martedì. Ora giocheremo davvero con i più forti al mondo, servirà una prova difensiva perfetta contro il tridente di Klopp. E' un girone in cui comunque siamo favoriti noi ed il Liverpool".