AUDIO - Impallomeni: "ADL è figura centrale nel Napoli, come uno showman"

A parlare di Siviglia-Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni

Napoli, non c'è il rischio che ci sia una sorta di delirio d'onnipotenza di ADL?

"Ce lo possono avere tutti a grandi livelli. Ma non mi sembra il caso di ADL, lui è un grande imprenditore, showman, che sa fare autocritica. Si è imbarcato nell'avventura Napoli e ha dimostrato di saperci fare. E' un uomo discutibile, può avere uscite particolari ma fa parte del suo carattere. Comunque è vero, non c'erano le basi ma alla fine è Spalletti che se n'è andato. Si va avanti così e la figura di ADL è centrale".