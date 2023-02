AUDIO - Impallomeni: "Spalletti ha cavalcato l'idea sarriana, non vincente ma che piace al pubblico"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato la Coppa Italia e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Ospiti: Impallomeni:" Spalletti ha scelto la strada tracciata da Sarri." Garbo:" Milan potrebbe avere una reazione d'orgoglio. " Marolda:" Spalletti sta chiamando a raccolta tutti. Il Napoli ha vinto lo scudetto ora lo deve deve difendere." - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

Spalletti ha chiamato a raccolta Napoli per lo Scudetto: "Prima della sfida con la Juve al Maradona ha fatto un discorso anema e core, ha preferito cavalcare l'idea di sarriana memoria, non quella vincente ma quella che piace al pubblico. E' giusto non criticare il lavoro altrui, anzi bisogna cavalcare quell'idea e lavorarci per renderla vincente".