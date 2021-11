AUDIO - Italia, Insigne falso nove? Daino: “Nè lui, né Bernardeschi. Sceglierei Belotti”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Daniele Daino. Ecco le sue parole:

Come si compone l'attacco della Nazionale dopo il forfait di Immobile?

"Non abbiamo grosse alternative, visto che Scamacca è nuovo del giro e ha avuto poche opportunità. Raspadori ha fatto qualcosa ma la partita è così decisiva che Mancini almeno all'inizio darà spazio a Belotti, che rientra da un infortunio. Il falso nueve piace a Mancini, magari potrebbe mettere Insigne lì con Berardi e Chiesa esterni. Bernardeschi falso nueve? Dipende da come Mancini vuole preparare la partita. Vista l'importanza sceglierei un riferimento importante come Belotti".