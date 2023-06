AUDIO - Jacobelli: "Italiano al Napoli, si può fare. Viola hanno già in casa il sostituto..."

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole:





Che sensazioni ha per la finale di Conference di stasera?

“Sensazioni positive, lo abbiamo visto anche in questa finale di campionato. Il percorso europeo merita una chiusura importante dopo la sconfitta più che decorosa nella finale di Coppa Italia. Sarebbe un successo che premierebbe anche il lavoro di Commisso, il quale è protagonista anche di un grande progetto come il Viola Park. L’ultima di Italiano? Potrebbe essere, il tecnico viola può rappresentare la soluzione giusta per il dopo Spalletti in quel di Napoli. Tra l’altro la Fiorentina avrebbe già il sostituto pronto perché in casa ha un grande allenatore come Alberto Aquilani che sta ottenendo grandi risultati con la Primavera. Credo che il calcio di Italiano possa ricollegarsi al calcio spettacolare costruito da Spalletti a Napoli, Italiano ha dimostrato di saper bruciare le tappe e lo abbiamo visto anche in questa stagione, dove all’inizio ha fatto fatica a gestire i tre impegni ma i risultati parlano ancora per lui.”