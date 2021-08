AUDIO - Lo Monaco: "Insigne non è facile da vendere, è cresciuto con certi equilibri..."

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ieri su TMW Radio, Pietro Lo Monaco, dirigente dell’ACR Messina, ha parlato del prossimo campionato di Serie A e degli ultimi movimenti di mercato. Di seguito un estratto sulla situazione di Insigne: "Io penso che Insigne sia un calciatore che possa rimanere a Napoli e finire lì la carriera come un Totti e Antognoni. Il prodotto Insigne non è facile da vendere perché è cresciuto e nato nel Napoli con determinati equilibri. Non è semplicissimo trovare qualcuno che paghi determinate cifre. Con una buona volontà di entrambe le parti si può arrivare alla fine, Insigne è importante per il Napoli”.