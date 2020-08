AUDIO - Orsi: "Il Napoli ha qualche chance col Barça, ma i catalani non sottovalutano mai l'avversario"

Fernando Orsi, ex portiere ed oggi commentatore sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Stadio Aperto, soffermandosi anche sul Napoli di Gattuso.

Il Napoli può sperare nell'impresa col Barcellona? "Certo, può avere speranze. Anche se è il discorso fatto per la Juve: quando c'è la Champions queste squadre non sottovalutano mai l'avversario. Questo le fa diventare grandi: il Napoli ha sì qualche chance in più perché manca il pubblico oltre a vari giocatori, e ai problemi che ha la squadra di Setien. Allo stesso tempo dovrebbe mancare anche Insigne... Darei loro un 35% di possibilità".