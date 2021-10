AUDIO - Pasqual: “Segreto del Napoli? La squadra è la stessa, è bastato cambiare allenatore”

L'ex difensore Manuel Pasqual, oggi commentatore tv, ha così parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio iniziando da un commento sul weekend di Serie A: “Mi ha stupito il 3-1 della Lazio all’Inter, mi aspettavo una prova diversa dai nerazzurri. La rimonta del Milan dice tanto su quanto si giocheranno il campionato, sono rimasti loro e il Napoli, anche le statistiche lo dicono”.

Perché la Lazio è così incostante?

“Il derby fa storia a sé: forse è quello ad aver dato loro fin troppo entusiasmo, togliendo l’aspetto della battaglia”.

L'Inter sembra diversa nella fase difensiva?

“In quella d’attacco manca Lukaku, prima girava tutto intorno a lui. A livello difensivo non sono più quelli di Conte, cui faticavi a tirare in porta. È però un aspetto legato all’allenatore”.

Un commento sul lavoro di Pioli.

“Non esibisce mai clamorosamente al pubblico, forse per questo si parla poco di lui. Lo scorso anno gli è venuta meno la personalità dei giocatori quando si è iniziato a parlare di Scudetto, vediamo se sapranno continuare l’escalation di questo avvio per tutta la stagione. Serve un mercato di gennaio migliore rispetto allo scorso”.

Quale il segreto del Napoli?

“Lo stesso della Fiorentina: la squadra è la stessa, è bastato cambiare l’allenatore per far scoppiare l’entusiasmo. Lo scorso anno gli è mancato Osimhen a pieno regime. Rinnovo o no, Insigne va al 100%. I tifosi della Fiorentina sperano sia lo stesso con Vlahovic”.