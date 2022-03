AUDIO - Santacroce: "Al Napoli manca forza mentale, deve imparare fare risultato giocando male"

"I gesti come Ibra che perde tempo ti fanno vincere le partite”.

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, iniziando dal caso Dybala: “Non ci sono molte cose chiare e in questa situazione bisogna aspettarsi di tutto”.

Non siamo lunghi con i tempi?

“Dybala è uno che fa gola, ha qualità notevoli. Credo la Juve stia provando ad abbassare la richiesta per via degli infortuni”.

Cos’è successo al Napoli?

“Manca forza mentale, quella che deve venire dai giocatori più esperti. Il Napoli non ha la solidità dell’Inter, deve imparare a giocare male e fare risultato”.

Il palmares delle panchine può giocare un peso nella lotta Scudetto?

“In campo non scendono gli allenatori, la palla magari non va nello stesso punto in cui avevi provato. I gesti come Ibra che perde tempo ti fanno vincere le partite”.

Come sostituire Insigne?

“Sarà difficilissimo. Lorenzo è uno di quegli esterni che non ruba l’occhio come altri ma ha un ruolo importantissimo nella tattica. È sempre al posto giusto e mette tanti assist. Chi oggi può giocare lì non è al suo livello”.

Zerbin è pronto?

“Per la Serie A sì, per farla a Napoli non credo. Deve avere la possibilità di sbagliare, avrebbe troppe pressioni”.