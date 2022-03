AUDIO - Sconcerti: "L'Inter non ha una grande rosa"

"Il Milan ha vinto con il Cagliari, quindi per una Juve da Scudetto ci dovrebbe essere un crollo totale delle altre squadre”.

TuttoNapoli.net

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti analizza così i temi della 30esima giornata di Serie A: “L’Inter è l’unica tra le prime che non ha vinto, a questo punto è una distanza che comincia a pesare. È un’Inter che ha dei problemi e se vuoi vincere a questo punto della stagione non puoi permetterti di avere incertezze. L’impossibilità di cambiare gli uomini è il problema principale. L’Inter non ha una grande rosa. Il Milan ha vinto con il Cagliari, quindi per una Juve da Scudetto ci dovrebbe essere un crollo totale delle altre squadre”.

Sul derby di Roma: “Il derby per la Roma è stata una partita importante per la credibilità di Mourinho. La vittoria permette al popolo romanista di sperare. Tra Sarri e la squadra non c'è mai stata una completa sintonia, non sono mai stati una coppia”.

Chiosa su Italia-Macedonia: “Ci arriviamo come ci arriva la Macedonia e come ci arriva il Portogallo. Non sarà facile”.