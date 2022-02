AUDIO - Sconcerti: "Milan e Napoli sono tornate, lo scudetto è in discussione"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, iniziando dal pareggio tra Atalanta e Juventus che lascia le loro posizioni invariate: "Atalanta e Juve è un problema del loro obiettivo, ma questa è stata una giornata molto importante. L'Inter ha perso 5 punti dal Milan in due partite. Non avere le Coppe da adesso sarà importante. Quello che è importante capire è che il calcio cambia. Una settimana fa il campionato era completamente un'altro. Il campionato è tornato in discussione. Si è fatta raggiungere l'Inter e superare dagli avversari. Vedremo ora come andrà. Si dovrà soffrire fino alla fine".

Il calo che ha Inzaghi con l'Inter fa pensare a quelli finali della sua Lazio:

"Può darsi. In questo momento è una squadra più stanca, ma tante stagioni della Lazio sono finite anche in crescendo. Credo però pesino di più i giocatori".

Napoli meglio ai punti nella sfida con l'Inter:

"Non deve essere soddisfatto, altrimenti vorrebbe dire che aveva tanta paura. Doveva crederci e vincere. Non ho mai visto una conclusione vera, così come non ho visto una bella Inter. Osimhen ha creato disagi ma ha fatto sempre tiri improbabili. E' stata una partita deludente, non è venuta fuori la squadra migliore".

Milan, Leao fa la differenza ora:

"Adesso si dice per esempio che Lautaro segna poco, prima si pensava che il problema del gol fosse risolto per la Juve con Vlahovic, poi si scopre che non è ancora così. Leao, se continuerà così, farà ancora gol. Difficile però fare pronostici. Però qualcosa è cambiato: Milan e Napoli sono tornate".