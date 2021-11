AUDIO - Sconcerti: "Napoli già meno brillante, ma l'Inter non è un distillato di calcio straordinario"

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio.

Inter-Napoli cosa ci dirà?

"Il Napoli gioca molto bene, ora è da qualche giorno che non ho notizie dal club ma se hanno la formazione titolare sono molto forti. Lato Inter invece non ci sono dubbi, devono vincere. Il Napoli può anche non farlo, per l'Inter invece è determinante: questo è il problema di inseguire, non puoi sbagliare uno scalino".

Il Napoli però viene da un pareggio.

"Nelle ultime cinque partite hanno segnato solo quattro gol su azione, meno di uno a partita. Osimhen stesso non segna da quattro partite, perché adesso davanti al Napoli si chiudono tutte e ha meno spazi. Sono già meno brillanti, ma l'Inter non è certo un distillato di calcio straordinario".