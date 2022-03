AUDIO - Sconcerti: "Napoli più completo, ma in uno scontro diretto di 90' conta poco"

A Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti si è soffermato sui due match principali del 28° turno

TuttoNapoli.net

A Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti si è soffermato sui due match principali del 28° turno:

Roma-Atalanta, ultima spiaggia per l'Europa per i giallorossi?

"Credo che la Roma abbia il dovere di crederci. Per tutta la stagione ha dimostrato di non essere all'altezza di certi risultati. Anche per l'Atalanta è un passaggio chiave, ma lo sono tutte le partite ora. I risultati ora pesano molto, si arriva a momenti decisivi. Uno scontro diretto in campionato in questa classifica è una finale".

Napoli-Milan dove si deciderà?

"Non so dare un pronostico, credo sia un po' più completo il Napoli ma significa poco in uno scontro diretto. Al Napoli basterebbe rifare i punti fatti lo scorso anno nel finale per vincere anche lo Scudetto".