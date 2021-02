AUDIO - Sconcerti scettico su Italiano: "Saprà gestire un top club?"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta ai microfoni di Tmw Radio. Le riflessioni cominciano da Dybala, punzecchiato da Pirlo nel pre-partita: "Fino ad adesso non ha fatto niente, anche poco aiuterebbe. Di solito la prima partita dopo un lungo periodo di inattività è la migliore, Dybala poi è un brevilineo per cui dovrebbe entrare in condizione abbastanza presto. Certamente è giocatore che darà qualcosa alla Juve, non so se quanto basterà".

Vede dei pericoli nel Porto?

"Certo. Non insuperabili, ma la partita è aperta. I portoghesi sono dei maestri senza attaccanti, e quando li trovano vanno molto avanti: sono due volti campioni d'Europa, fanno un grande calcio. La Juventus è ottima, ma non straordinaria: oggi è la quarta squadra d'Italia, e potrebbe capitare che questa non vinca in Portogallo".

Come sopperire all'assenza di gol di Morata?

"Con certi giocatori i problemi sono spesso temporanei. La Juve ne ha, che vengono affrontati con molta più dolcezza rispetto a quelli di altre squadre: hanno dato buoni segni di ricostruzione ma si sono fermati. Ronaldo, pur essendo uno straordinario attaccante, è un periodo che non fa più il fenomeno: oggi per segnare serve più strada rispetto a qualche settimana fa. Morata non poteva essere quello dell'inizio, altrimenti sarebbe stato un grandissimo giocatore, non una riserva delle big. I centrocampisti li conosciamo, e gli altri ne hanno anche di ottimi... Si sono ritrovati un po' quando hanno recuperato il muro difensivo. Nel momento in cui è passato al 4-2-2-2, i risultati sono tornati a non essere gioco".

De Ligt-Chiellini per doti sono la vera coppia difensiva che la Juve non ha mai avuto?

"No. De Ligt è un marcatore, seppure abbia i piedi buoni. Sono un'ottima coppia ma hanno caratteristiche simili, sabato infatti è mancato Bonucci. Il problema di Chiellini è che a Napoli non era la sua partita, aveva di fronte avversari che gli arrivavano al torace e lo scartavano molto spesso. Bisogna vedere se questa Juventus migliorerà o peggiorerà".

Italiano è da top club?

"Se mi chiedete se diventerà un ottimo allenatore dirò di sì, ma lo Spezia va giudicato complessivamente. Mi piacerebbe capire perché abbia utilizzato trentacinque giocatori in questa stagione... Bisogna essere più realisti, aspettiamo: ci sono decine di allenatori che hanno salvato squadre improbabili da una retrocessione e poi si sono persi. Gestire un top club è altra cosa, non so neanche se De Zerbi lo sia. Anzi, devo dire che non so nemmeno più cosa sia, un top club... In Serie A c'è un solo allenatore che ha vinto lo Scudetto, gli altri no. Niente. I nostri migliori allenatori sono fuori, fermi spesso per ingordigia".

Il Milan rischia di arrivare quinto?

"La Roma avrebbe due partite da vincere in più, per esempio, e con sedici rimaste non è un attimo... Certo, possono arrivare quinti come però secondi o prima. La partita di La Spezia è un episodio, dove sono venuti a mancare i due vertici di centrocampo, Bennacer e Calhanoglu, e la cosa ha sballato la difesa. Essendo due abbastanza costanti, non credo la cosa si ripeterà. Il derby lo potranno anche perdere, ma di sicuro lo giocheranno bene. Il vero campanello d'allarme, però, non è l'ultima sconfitta, ma aver perso tre volte nelle ultime sette. Se non fai tre partite senza perdere, dove vuoi andare?".

Della Fiorentina che dire?

"Sono in sciopero, è una situazione stupida. Sono sessant'anni che nessun fiorentino mette soldi nella Fiorentina... Parliamo di stadio, e ci vuole, ma i fiorentini nella Fiorentina non mettono mai una lira, comprano solo lo spettacolo. Pensiamo di essere a un passo da ricchezza e povertà ma non è vero, siamo un passo dietro a quanto stanno facendo gli altri, cioè lo stadio. Fare uno stadio a Campi Bisenzio significa trovare 50mila pratesi che nei prossimi anni diventano tifosi della Fiorentina, e portano tanti soldi quanto lo stadio. Un'idea nemmeno sfiorata dai nostri imprenditori, anche perché noi siamo tifosi biechi e ciechi. Parliamo di una cosa fondamentale, molto importante. Andrebbero trovati altri 200mila tifosi, 200mila tasse da riscuotere, o la dimensione della Fiorentina sarà quella del Verona. Ma vi rendete conto che le grandi città stanno andando in B? Qui si discute di stadio, di Pessina e di chi è la colpa... Sono battaglie di retroguardia, per pareggiare".

Contro lo Spezia?

"Contro lo Spezia si vince, sono tranquillo. Non giocherà come contro il Milan, anche perché sfidavano la prima in classifica e per la prima volta in diretta televisiva di sabato sera, cosa che per i ventenni ha molta importanza. Se vinceranno, sarà perché l'hanno meritato e se ci sarà da andare in B si andrà in B, di società ne abbiamo viste fallire tante. Vorrei che diventasse una battaglia questa dei 200-300mila tifosi nuovi da trovare".